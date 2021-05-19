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четверг, 20 мая 2021 00:51

Водительские права можно менять в интернете

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С 17 мая прописку можно менять через сайт "Дія". Функция работает в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ривне, Мариуполе и Кривом Роге. Для остальных городов станет доступной до конца года. Появится и в мобильном приложении "Дія".

Прописаться можно в собственном и съемной жилье. Для этого надо заполнить заявление в "Дії". Регистрацию арендатора должен подтвердить владелец жилья, который получит запрос на электронную почту или телефон. Прописка изменится автоматически в течение суток.

Через приложение и сайт "Дія" теперь можно поменять водительское удостоверение.

- Приложение "Дія" удобное, но недоработанное. До сих пор нет внутренних паспортов. Водительские права не могу получить, хотя удостоверение не старого образца, - говорит IT-специалист 41-летний Иван, фамилию не называет. - Надо было сначала обновить базы данных.

Защита информации в "Дії" на высоком уровне, добавляет.

- Есть документы, которые определяют порядок хранения таких данных. Его придерживаются. Хотя базы у нас регулярно попадают в продажу. Это вопрос к людям, которые имеют к ним доступ.

"Дія" пока не может полноценно заменить бумажный документооборот.

- В госучреждениях бывают проблемы с сетью, технические сбои, - говорит эксперт

Полностью на цифровой документооборот Украина перейдет с 24 августа, говорит президент Владимир Зеленский.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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20
мая

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