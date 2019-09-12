Во время задержания Цемаха погиб разведчик

Во время операции по вывозу из Снежного боевика Владимира Цемаха погиб сержант 74-го разведывательного батальона Александр Колодяжный, 45 лет. Его побратим 47-летний Дмитрий Гержан потерял стопу левой ноги. Цемаха 7 сентября обменяли на украинских политзаключенных в России.

— Мы двигались по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым. Хотя и проверял все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину, — рассказывает Дмитрий Гержан. — Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения был при памяти — помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу — тоже. Он был тяжелый, но какое-то время в сознании.

Владимир Цемах — гражданин Украины, воевал на Донбассе руководителем зенитного подразделения оккупационных войск. Был причастен к катастрофе самолета боинг в июле 2014 года. Его вывезли из-под носа боевиков ДНР украинские спецслужбы 27 июня.

Российский президент Владимир Путин согласился отдать украинских политзаключенных, только если в списках будет террорист.