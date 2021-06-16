Во Владимира Белова попал осколок

11 июня в бою на Приазовье в Донецкой области погиб 36-летний Владимир Белов. Горный пехотинец из 128-й Закарпатской бригады получил смертельное осколочное ранение во время обстрела боевиков.

Белов родился в райцентре Мукачево на Закарпатье. Последние годы жил в селе Заборье Фастовского района Киевской области.

В 128-й бригаде служил в должности старшины с момента мобилизации в 2015 году. Имел позывной "Миротворец". У бойца остались родители.

- Кто-то не знает той клятвы, которую дал этот воин. Не слышал и одного слова, которое он говорил, - говорит бывший командир бригады Виталий Собко. - Но мы знаем, что он своим одним наивысшим актом подытожил все достоинства людей и граждан. За любовь к Родине он принял смерть.