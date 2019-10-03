"Власти безразлично к волонтерам"

— Есть бригады, которые воюют. А есть "миротворцы", те, что там просто сидят за зарплату. Мы таким не помогаем, — говорит 46-летний Юрий Москаленко, волонтер из Белой Церкви на Киевщине.

— Все зависит от офицеров. Как-то доставили системы наблюдения, слежения и корректировки на позицию и подразделение начало хорошо воевать. Через некоторое время комбат позвонил и говорит: "Убери это отсюда, ты что, смерти моей хочешь?"

В начале войны волонтеры собирали деньги на одежду и еду, чинили технику, закупали оружие. В 2014-м некоторые фонды имели обороты в миллионы гривен.

В 2016-м это движение разрослось. Присоединились правозащитники, юристы и бывшие военные. Они стали движущей силой армейских реформ. Однако и начался отток, когда немного наладилась ситуация с денежным и материальным обеспечением военных.

- Все сейчас поменялось. Это хорошо, потому что я помню, как тогда мы перли на фронт все, что могли — еду, одежду и технику. Сейчас все стало более организованно, — говорит 37-летний Тим Златкин, волонтер из Киева.

За пять лет армия обеспечила солдат почти всем необходимым. А волонтеры стали профессиональнее, стали разбираться в технике, ее характеристиках. Везут лишь то, чем не обеспечивает Минобороны.

— К сожалению, бюджет Министерства обороны — 60 процентов необходимого. Это из-за того, что до сих пор действуют советские нормы и нормативные документы. На нас до сих пор технические вопросы. А все, что действительно нужно, стоит очень дорого, — рассказывает волонтер из Киева Роман Доник, 51 год. - Иногда армия буксует, здесь вмешиваемся мы и, например, начинаем обучать пулеметчиков. Потому что постановление с учетом опыта ведения позиционной войны есть, но где-то валяется по кабинетам. На шестом году войны ждет очереди на подпись.

Сегодня фронту нужны беспилотные летательные аппараты, оптика, генераторы.

— Кабели не выдают. Это привозим мы, - рассказывает Доник.

Автомобилей не хватает, потому что техника не выдерживает условий войны и ломается.

— Средства на армию собирать сейчас дольше, а потребности растут. Что-то нужно срочное, а что-то приходится отложить, — говорит Доник. — Бывает, копишь на одно, а что-то ломается и ты отдаешь эти деньги. Иногда пересылают незнакомые люди. Был случай, когда у пограничников в Станице Луганской сломалась машина. Мне сбросили деньги из Испании.

Киевлянка 40-летняя Олеся Корягина пятый год плетет маскировочные сетки. Раньше напрямую сотрудничала с Министерством обороны — получала от них старые бушлаты и форму бесплатно для изготовления маскировки.

— В начале войны нам помогали все. Бесплатно предоставляли помещение. Сейчас масштабной помощи нет, потому что война стала окопной, — рассказывает волонтер. — Этой власти безразлично, что мы делаем. Они нам не помогают. Но главное, что не мешают. Отношение к волонтерам изменилось после Минских переговоров. Тогда люди начали думать, что война заканчивается, и у меня спрашивали: "А что, еще что-то надо?"

— Власть не мешает работать, — говорит Доник. — Но если публично разоблачишь какую-то махинацию, вроде тех домиков для военных, которые предоставил президент Владимир Зеленский, — могут потом не пропускать бойцов.

За пять лет на фронте наладили коммуникацию с командованием подразделений. Иногда помогают друг другу и возят припасы на участки фронта своих "коллег".

— Махинации уже почти невозможны, поскольку люди знают друг друга. Вычислить и узнать, честен ли этот человек, можно благодаря соцсетям, - объясняет Тим Златкин. - В прошлом году я прислал средства на датчики движения. А потом люди начали спрашивать об этом. Позвонили комбату из того батальона. Быстро вычислили мужчину, и он вернул датчики и средства, а затем вообще исчез. Это хорошо, потому что раньше не знали — куда едешь, к кому.

Собирают деньги на радары для кораблей

Волонтерство сейчас имеет два основных направления. Это поддержка техники и оборудования, переданных ранее, и помощь Вооруженным силам специфическими видами оружия и обучением специалистов.

— Сегодня военные волонтеры — профессионалы своего дела. Они частично сами прошли окопы и понимают, что нужно на передовой, — говорит Виктор Гаврош, волонтер из города Червоноград на Львовщине. — Иногда знают новинки вооружения лучше, чем специалисты из Генштаба.

К примеру, волонтерский фонд "Вернись живым" установил радарные комплексы на фрегат "Гетман Сагайдачный", тральщик "Горловка" и корабль "Донбасс". Через курсы организации прошли 350 снайперов, 700 саперов и более 2 тыс. артиллеристов.