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среда, 08 мая 2019 00:05

Владельцы авто на еврономерах перекроют въезды в Киев

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Владельцы автомобилей с еврономерами планируют провести в Киеве массовые акции протеста. Хотят собрать до 100 тыс. лиц. Требуют продлить переходный период и пересмотреть формулу расчета стоимости растаможки автомобилей.

— Мы перекроем все въезды и выезды из Киева, ключевые магистрали, центральные улицы. Это будет глобальная акция, — говорит 41-летний Олег Ярошевич, председатель Всеукраинской организации "Авто Евро Сила". - Требуем закрепить на законодательном уровне возврат НДС для автомобилей на европейской регистрации, исключить из Формулы растаможки возраст авто. Так делают в ЕС и США.

С 24 мая управление нерастаможенными евробляхами в Украине станет незаконным. Полицейские будут выписывать штраф от 8,5 до 17 тыс. грн. За месяц за пользование таким авто будут штрафовать на 170 тыс. грн или будут конфисковывать его.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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