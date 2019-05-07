Владельцы авто на еврономерах перекроют въезды в Киев

Владельцы автомобилей с еврономерами планируют провести в Киеве массовые акции протеста. Хотят собрать до 100 тыс. лиц. Требуют продлить переходный период и пересмотреть формулу расчета стоимости растаможки автомобилей.

— Мы перекроем все въезды и выезды из Киева, ключевые магистрали, центральные улицы. Это будет глобальная акция, — говорит 41-летний Олег Ярошевич, председатель Всеукраинской организации "Авто Евро Сила". - Требуем закрепить на законодательном уровне возврат НДС для автомобилей на европейской регистрации, исключить из Формулы растаможки возраст авто. Так делают в ЕС и США.

С 24 мая управление нерастаможенными евробляхами в Украине станет незаконным. Полицейские будут выписывать штраф от 8,5 до 17 тыс. грн. За месяц за пользование таким авто будут штрафовать на 170 тыс. грн или будут конфисковывать его.