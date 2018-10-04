Ветеранам АТО компенсируют оплату за учебу

Участникам боевых действий на Донбассе и их детям, которые поступили в винницкие университеты, компенсируют оплату за учебу. Для этого студенты должны обратиться в областной департамент социальной и молодежной политики.

На компенсацию депутаты Винницкого областного совета выделили почти 2,3 млн грн.

— Уже 226 людей подали документы на возмещение. Они сначала платят все сами, а потом идут к нам, — говорит Наталия Заболотная, 38 лет, директор департамента. — Нужно принести справки, что учишься, и чеки об оплате за учебу. Тогда мы сразу возвращаем потраченную сумму на карточку.

Закон о государственной поддержке ветеранов АТО и их детей подписал в марте этого года Петр Порошенко. Один из его пунктов — полная или частичная компенсация оплаты за учебу в вузах. Поэтому ее должны предоставлять и в других регионах страны.

В Винницкой области обучение бойцов оплачивают с 2016-го.