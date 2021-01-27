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четверг, 28 января 2021 00:50

Весна будет поздняя

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В феврале средняя месячная температура в Украине будет на уровне 0 ... -7 ° C. Это на 2 ° C выше, чем фиксировали в предыдущие годы.

- Сильные морозы, как в январе, могут еще раз вернуться. Но держаться будут недолго - максимум пять дней, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - Максимальная температура в последний месяц зимы местами может достичь 12-20 градусов тепла. На Прикарпатье и на юге может быть еще теплее. Но в основном будет держаться на уровне нуля - 5 градусов мороза. В восточных, северо-восточных областях и в Карпатах может дойти до минус 7.

В последний месяц зимы выпадет 25-58 мм осадков. В горных районах Закарпатья и горах Крыма - до 73-110 мм.

- 1 февраля возможен мороз - 14 градусов, - говорит народный синоптик Леонид Горбань, 80 лет. - Но каждый день температура будет повышаться в среднем на 1-2 градуса, и уже до 10-го - ощутимо. Днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля.

Во второй половине месяца холоднее всего будет 16 февраля. Тогда дневная температура опустится до 9 градусов мороза, ночная - до минус 13-17. После этого начнется быстрое потепление. До 20-го станет выше нуля.

Весна будет аномальная и поздняя. Погода будет стоять зимняя, добавляет Горбань.

- Будет холодно, деревья распустятся поздно. В марте могут идти снег и дождь. Во второй половине месяца потеплеет. Настоящая весна придет в конце апреля.

Погода для посевов хорошая, но не хватает снега, говорят фермеры.

- Посевы озимых культур сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии. Пока нужны только снег и морозы. Рост прекратился, но озимые чувствуют себя прекрасно, - говорит агроном Тарас Тимошов.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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