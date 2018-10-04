Венгерского консула высылают из Украины

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в райцентре Берегово на Закарпатье Тота Иштвана. Имеет трое суток, чтобы выехать из страны.

Об этом сообщили послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, сказано в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

— Послу вручили ноту с информацией о том, что в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул в городе Берегово должен покинуть Украину, — заявили в Министерстве иностранных дел.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин обращался к венгерскому коллеге Петеру Сиярто. Просил отозвать консула. Однако правительство Венгрии отказалось это делать.

Обострение отношений между странами произошло из-за видео, выложенного в сеть 19 сентября. На нем зафиксировали, как в венгерском консульстве в Берегово украинцам выдают паспорта Венгрии. Консул просит прочитать присягу на верность его стране и объясняет, где лучше пользоваться украинским, а где венгерским документом.

До этого в правительстве Венгрии ввели должность уполномоченного по делам Закарпатья.