Валерии Гонтаревой сожгли "Ауди" за два миллиона гривен

В полночь 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль "Ауди А7" Валерии Гонтаревой, невестки экс-председателя Национального банка 54-летней Валерии Гонтаревой. Стоял во дворе 5-этажки на ул. Владимирской, 69.

— То, что меня сбил автомобиль в Лондоне, и этот поджог — это преступления одного звена, — считает экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева. — Меня преследуют политически. От словесных угроз перешли к реальным действиям.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014-го по март 2018 года. Заявление об отставке по собственному желанию подала президенту 10 мая 2017-го. Сейчас живет в Лондоне. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Дважды отказывалась прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Там выдали разрешение допросить ее принудительно.

"Ауди А7" — это немецкий спортивный седан. Новый стоит почти 2 млн грн.