"Вакцинироваться надо, пока нет большой волны заболеваемости"

От ковида будут вакцинировать всех взрослых

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Все взрослые, старше 18 лет, могут сделать прививку в ближайшем пункте или в центре массовой вакцинации, сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Более 25% украинцев вакцинировались. Почти 10% готовы к этому. 30% хотят только тот препарат, который колют народным депутатам. 35% против вакцинации. Таковы данные опроса, проведенного на сайте Gazeta.ua. В нем приняли участие 1300 человек.

- Многие украинцы отказываются, потому что их пугает информация о побочных действиях препарата - тромбоз или смерть. Если такая реакция была хотя бы у одного человека, каждый начинает волноваться и примерять ее на себя, - говорит врач 41-летний Тарас Жиравецкий. - Многие думают, что в вакцине есть чип, который им хотят вживить. А потом - контролировать. В подобную ложь верят больше, чем в доказанную медиками информацию. Такая же ситуация с выдумками, что антитела после коронавируса исчезают через три месяца.

Вакцинированию не доверяют, потому что люди не проходят перед этим никаких обследований. Часто спрашивают, нужно ли оно, чтобы узнать - не находятся ли они в группе риска на побочные действия. Обязательная проверка была бы целесообразна, но Украина не потянет таких расходов.

Большой плюс - у нас можно выбрать вакцину. В России есть только одна. У нас - три. Например, если на работе вакцинируют одним препаратом, а вам он не нравится, идете в больницу и получаете другой.

Каковы будут последствия того, что более трети украинцев не желают вакцинироваться?

- Возможно, никаких. Уже переболели более 2 миллионов наших граждан, по официальным данным. Неофициально - почти 10 миллионов. Это своеобразная природная вакцинация. Риск заболеть второй раз - минимальный. Провел собственный опрос. 4200 человек написали, что болели коронавирусом. Из них 50 перенесли инфекцию дважды. Молодежь не входит в группу риска тяжелого течения.

Многих пугает информация о побочных действиях препарата

Когда сможем сказать, что страна имеет коллективный иммунитет?

- Когда переболеет 70-80 процентов украинцев, вирус не будет иметь шансов на распространение. Вакцинация коллективный иммунитет не выработает. Потому что эти люди все равно будут болеть. В Великобритании почти 30 тысяч новых случаев. Несмотря на то, что провели вакцинацию. Но они вакцинировали людей за 60 лет. Сейчас там болеют преимущественно молодые. Из них мало кто попадает в больницу. Смертность низкая. То есть, старших защитили. У большей части молодых после болезни антитела остаются более года. Вакцина по уровню защиты - на втором месте. Сейчас в Евросоюзе повышается заболеваемость. Потому что страны были на жестком локдауне и по сравнению с Украиной, там переболел меньший процент населения.

Почему треть украинцев готовы вакцинироваться только препаратом, который кололи нардепам?

- Люди хотят для себя лучшего. Потому что нардепам кололи те препараты, которыми вакцинируют в странах "Большой семерки" - Германии, Франции, Италии, Японии, Канаде, Великобритании и США. Хотя не все они получили "Пфайзер". Часть вакцинировали "Коронаваком", часть - "АстраЗенекой". Возможно, причина и в том, что для путешествий нужен паспорт вакцинации. Его дают после прививки не всеми вакцинами.

Сейчас ходят разговоры о третьей дозе "Пфайзера". Целесообразно ее колоть?

- Выглядит, как желание компании выдать желаемое за действительное. Продолжается дискуссия. Обсуждают и вопрос об использовании различных комбинаций вакцин. Ранее это было запрещено.

Сколько времени защищают вакцины?

- От трех месяцев до года. Четко сказать трудно, потому что сама вакцинация началась недавно. Вопрос изучают. Советую вакцинироваться, когда нет большой волны заболеваемости. Чтобы за 21 день выработался иммунитет.

50 из 4200 заболели повторно

Какая из трех вакцин, которые есть в Украине, лучшая?

- Все хорошие. Различаются по принципу действия. Главное, что после них антитела вырабатываются практически у всех пациентов. Как будет реагировать организм на появление нового штамма - увидим. Сейчас имеем стабильную ситуацию. Количество больных колеблется, но прыжков нет. Когда будет тысяча-полторы госпитализированных в день, можно говорить о начале новой волны.

"Пфайзера" для всех желающих не хватает

Препарат от коронавируса "Пфайзер" начали использовать в Центрах массовой вакцинации. Первыми вакцинировали жителей Чернигова - 10 июля.

- Министерство здравоохранения пытается вакцинировать как можно больше украинцев, но нет препаратов, - говорит координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк, 55 лет. - Сейчас в Центрах массовой вакцинации доз "Пфайзера" недостаточно, чтобы уколоть его всем. В приоритете - пожилые люди и с сопутствующими заболеваниями.

В киевском Центре вакцинации "Пфайзер" колют людям старше 60 лет, по предварительной записи через "Хэлси. Ми" (медицинский портал, где можно записаться на прием к врачу. - ГПУ). В порядке живой очереди этим препаратом не вакцинируют.

Очередную партию "Пфайзера" ждут в конце июля. Должно поступить около миллиона доз. В Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для первой прививки. Вторую сделать из новой партии.

- Но быть уверенными, что препарат приедет в указанные сроки нельзя, - говорят в министерстве. - И, прежде всего, им будут вакцинировать приоритетные группы: пожилых людей, коллективы компаний, педагогов, социальных и медицинских работников, работников органов центральной власти и органов местного самоуправления.

2 миллиона доз американской вакцины "Модерна" доставили в Украину. 18 июля ее передало правительство США по программе "Ковакс". Препаратом будут вакцинировать организованные коллективы из предыдущих этапов вакцинации. После полного курса получат международный сертификат о проведении вакцинации.