Вакцина от коронавируса появится осенью

Вакцину от коронавируса пытаются найти около 120 команд мировых ученых. 10 - испытывают препараты на животных.

— Вакцины, которые вводят людям, — это ослабленный вирус. Тренирует иммунную систему. Организм производит антитела, которые защищают от инфекции, — говорит столичный иммунолог Иван Меняло, 37 лет. — Если у большинства людей появится иммунитет — коронавирус перестанет распространяться.

Немецкая компания "КуреВак" анонсировала создание вакцины осенью. Однако даже при успешных испытаниях она не сразу станет общедоступной. Потому что большинство разработчиков не имеют мощностей для массового изготовления.

— Никто не дает гарантий, что антитела, сформированные от вакцинации, будут иметь профилактический эффект, — рассказывает кандидат биологических наук Елена Мощинец, 43 года, из Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. — Неизвестно точно, как реагирует организм на коронавирус и как наступает выздоровление. До сих пор не знаем, какой будет иммунный ответ после вакцины. Ее сделать — не проблема. Вопрос, подействует ли она.