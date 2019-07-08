В Украине стали выращивать жемчужины

Ученые Херсонского государственного аграрного университета вырастили жемчужины. До сих пор в Украине этого не делали.

- Выращивали их в моллюсках Днепровско-Бугского лимана - жемчужницах и беззубках, - говорит руководитель проекта 55-летний Виталий Олефиренко. - Эксперимент показал, что жемчуг лучше растет в жемчужницах.

Для опыта взяли 30 моллюсков. В каждую заложили по 10-12 микроскопических стеклянных шариков. Положили в биофильтр с замкнутым циклом водоснабжения, где уже были разные организмы. Через пять месяцев открыли створки раковин. Внутри обнаружили около 200 жемчужин диаметром 1,5-2 миллиметра. Одни белого, другие - сиренево-фиолетового цвета.

Часть жемчужин пополнит экспозицию вузовского музея, остальные будут изучать - проанализируют качество и скорость нарастания слоев. Результатом первого этапа эксперимента исследователи довольны.

В природе жемчужина бывает в одной из 100 устриц. Моллюски производят их с 3-летнего возраста.