В Украине создали егерскую бригаду

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4005
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 42880
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 954
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1341
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2115
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6364
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7470
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 315
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 567
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1701
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9369
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 243
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 06:45

В Украине создали егерскую бригаду

  Комментировать

Появилась украинская специальная пехота, для охраны 1084 км границы с Беларусью. 61-я егерская бригада будет дислоцироваться в городе Новоград-Волынский на Житомирщине.

Подразделения будут готовить для ведения боя в лесной и болотистой местности, чем и является белорусско-украинская граница. Части будут стоять в местах дислокации от Чернигова до Луцка. Руководит ими командование Сухопутных войск Украины.

Служить будут только бойцы по контракту. Продолжается набор в подразделения. Преимущество предоставляют военным с боевым опытом, охотникам, егерям и работникам лесных хозяйств.

За основу взяли опыт армии Финляндии, где есть Отдельный егерский полк специального назначения "Утти". Егеря ведут разведывательно-диверсионную деятельность в тяжелых природных условиях и в тылу противника.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине создали егерскую бригаду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 66125
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 48478
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 42898
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 35668
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28350
Украина
Олег Сенцов набрал 30 килограммов
Олег Сенцов набрал 30 килограммов
"В 2025 году вернем уровень качества жизни 2007 года"
"В 2025 году вернем уровень качества жизни 2007 года" Просмотров: 72
Фармацевтам запретили обманывать пациентов
Фармацевтам запретили обманывать пациентов Просмотров: 333
В Полтаве неделю не ходят маршрутки
В Полтаве неделю не ходят маршрутки Просмотров: 162
Россияне хотят уничтожить украинскую технику
Россияне хотят уничтожить украинскую технику
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 492
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua