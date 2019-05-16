В Украине создали егерскую бригаду

Появилась украинская специальная пехота, для охраны 1084 км границы с Беларусью. 61-я егерская бригада будет дислоцироваться в городе Новоград-Волынский на Житомирщине.

Подразделения будут готовить для ведения боя в лесной и болотистой местности, чем и является белорусско-украинская граница. Части будут стоять в местах дислокации от Чернигова до Луцка. Руководит ими командование Сухопутных войск Украины.

Служить будут только бойцы по контракту. Продолжается набор в подразделения. Преимущество предоставляют военным с боевым опытом, охотникам, егерям и работникам лесных хозяйств.

За основу взяли опыт армии Финляндии, где есть Отдельный егерский полк специального назначения "Утти". Егеря ведут разведывательно-диверсионную деятельность в тяжелых природных условиях и в тылу противника.