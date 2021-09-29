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четверг, 30 сентября 2021 06:51

В Украине произошло землетрясение

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Землетрясение силой 4,4 балла произошло в Тернопольской области утром 23 сентября. Толчки ощущались в квартирах и частных домах. Эпицентр ученые зафиксировали недалеко от райцентра Чортков.

- Началось в 06:30, - говорят в Главном центре специального контроля, который ведет сейсмические наблюдения. - Это умеренное землетрясение, ощущался только внутри помещения. Подвешенные предметы качаются. Картины сдвигаются с места.

- Еще никогда не просыпалась ночью с таким страхом, - говорит Анна Черная из села Зарубинцы Тернопольского района. - Не сильные толчки, но шум стоял страшный. Почему-то была уверена, что это самолет падает.

Гул напоминал движение большегрузов рядом, говорят жители Тернополя.

- Начал метаться попугай в клетке, дрожали стекла. Живем в частном доме, дважды качнуло хорошо. В постели были, как на качелях, - рассказывает жительница Тернополя Ирина Голуб.

В соцсетях пишут, что во время толчков на столах тряслись стеклянные вазы.

Частично землетрясение почувствовали также жители Буковины, Львовщины, Ривненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой области.

Ранее в Тернопольской области землетрясение подобной силы фиксировали в 2002 году.

Автор: Анна ОРЕЛ
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