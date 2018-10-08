В Украине прилетят американские истребители

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо - 2018" состоится в Украине 8-19 октября. Тренироваться в Хмельницкую и Винницкую области прибыли самолеты из 10 стран НАТО.

Впервые за 20 лет к нам приедут американские истребители Ф-15 и истребители польских ВВС F-16. Последний раз они находились в Украине 10-14 июня 1997-го по программе "родственных авиабаз". Тогда прилетели четыре самолета в сопровождении заправщика KC-135.

С украинской стороны планируют задействовать 20 самолетов различных типов. В учениях примут участие стационарные и мобильные радиолокационные подразделения, мобильные огневые группы подразделений противовоздушной обороны.

Это - самые масштабные за годы независимости Украины международные учения авиационных подразделений.