15 октября в Украине начался отопительный сезон. В больницы, школы, детские сады тепло подали на пять дней раньше. В регионах местные власти самостоятельно решают, когда включать отопление. Это зависит от погодных условий, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ. Традиционно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится ниже 8°C.

- Природный газ для производства тепла вовремя получат теплопоставщики, которые не имеют долгов. Для большинства предприятий минимальный уровень расчетов составляет 90 процентов. Для государственных ТЭЦ - 60, - говорит 39-летний Алексей Хабатюк, заместитель руководителя департамента энергоэффективности Нафтогаза.

Регионы рискуют вовремя не получить тепло?

- Там, где производители тепла не соблюдают требований постановления Кабинета Министров о расчетах за природный газ в пределах спецобязательств. На 10 октября имели 74 должника с 1316 предприятий. Есть проблемы в Черниговской области. В частности в Нежине и самом областном центре. Общая задолженность составляет почти 400 миллионов гривен. Уровень расчетов - 86 процентов. Еще надо погасить 107 миллионов гривен долга. Вопрос к Шепетовке в Хмельницкой области. Уровень расчетов местной ТЭЦ 67 процентов. Общий долг - около 80 миллионов гривен. Для небольшого предприятия - это значительные средства. В то же время самыми проблемными всегда были государственные ТЭЦ. Чтобы урегулировать ситуацию, правительство приняло постановление и уменьшило для них требования уровня расчетов с 90 до 60 процентов. Это не спасло ГП "Криворожская теплоцентраль". Уровень расчетов остается 56 процентов. Общий долг - 1,7 миллиарда гривен.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество должников среди тепловиков?

- Задолженность выросла существенно. Минимум на 10 миллиардов гривен. Соответственно увеличилось количество предприятий-должников. Это связано с изменениями в постановлении Кабинета Министров об уровне расчетов.

В прошлом году были проблемы с отоплением в Смеле Черкасской области. Люди зимой остались без тепла. Какова ситуация сейчас?

- В прошлом году в Смеле коммерческая компания эксплуатировала местное теплокоммунэнерго. Фактически бесконтрольно накапливала долги и выводила деньги. За год вопрос не решили. Проблемы остаются, потому что город не выполняет договор о реструктуризации старого долга. А это одно из требований подачи газа. На 7 октября долг составляет почти 2,5 миллиона гривен.

В августе Нафтогаз предлагал населению покупать газ на зиму заранее по летним ценам. Какие результаты акции?

- Это была временная акция для домохозяйств, она закончилась 25 сентября. Люди покупали голубое топливо по фиксированной цене - 4874,42 гривны за тысячу кубометров. Правда, это отпускная цена Нафтогаза без налогов. Таким образом газ приобрели 55 тысяч семей. Это более 67 миллионов "кубов" топлива. Примерно на такие цифры мы и ориентировались. С 1 ноября купить газ по фиксированной цене 6145,31 гривны за тысячу кубометров с налогом на добавленную стоимость, но без стоимости распределения, могут объединения совладельцев многоквартирных домов с собственными котельными. Для них цена несколько выше, так как стоимость газа на европейских рынках выросла. Акция для ОСМД продлится до 31 марта 2020 года.

Нужны индивидуальные квартирные счетчики

- В украинских городах изношена коммунальная инфраструктура. Зимой существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Самостоятельно решить проблему местные власти не могут. Сегодня едва ли не единственным городом, который второй год подряд выделяет средства на обновление инфраструктуры, является Киев. Правда, для ощутимого результата нужно как минимум еще пять-семь лет. Необходима государственная программа обновления инфраструктуры. Правительство должно найти на это финансирование, - говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

- Централизованная система теплоснабжения в крупных городах является наиболее экономически выгодной и энергоэффективной. Проблема в том, что украинцы не могут контролировать собственное потребление энергоносителей. Все, что им нужно - это индивидуальный квартирный счетчик и температурный регулятор на батарею. Пока люди платят за себя и соседей. Поэтому долги за коммуналку у населения растут.

Кроме того, потребители сами создают проблемы. Например, незаконно делают теплый водяной пол. Этим разбалансируют систему отопления в доме. Многие люди вынуждены искать деньги, чтобы утеплить квартиру. Хотя лоскутные утепления домов малоэффективны. Нужны масштабные государственные программы. Проблема в том, что деньги сейчас в основном выделяют для ОСМД. Последние создают преимущественно в новых домах. На устаревшие застройки, "хрущевки" условия программ не распространяются.