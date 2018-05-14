В троллейбусах установят камеры, которые распознают лица

За последние два месяца произошли значительные изменения в транспортной системе Киева. В городе прокладывают бесшумные трамвайные пути, строят перехватывающие автостоянки. Запустили оснащенный камерой троллейбус — считает пассажиров и распознает людей, которые находятся в розыске.

В апреле возле станций метро Теремки, Лесная, Червоный Хутор и Сырец начали создавать перехватывающие паркинги — автостоянки удобно расположенные рядом с метрополитеном и автобусными остановками. Они позволяют оставить машину и сразу пересесть на нужный транспорт. Это поможет разгрузить центральную зону Киева от автомобилей.

— Есть возможность привлекать инвесторов для строительства трехуровневых и подземных паркингов на подъездах к городу, рядом с метро. Готовим необходимые документы, — говорит исполняющий обязанности директора Киевтранспарксервиса Александр Нимас. — Рассматриваем и вариант, по которому перехватывающие площадки могут работать на базе коммунального предприятия. Будут иметь по 600–700 паркомест.

В столице продолжают устанавливать бесшумные трамвайные пути, вместо обычных. Их уже поставили на 10 трамвайных переездах. Бесшумными становятся благодаря специальным железобетонным блокам, на которые кладут рельсы.

— При условии финансирования в 2018 году по этой технологии реконструируем еще пять трамвайных переездов, — говорит заместитель главы департамента транспортной инфраструктуры города Иван Шпилевой. — Будут на улицах Глыбочицкой, Ялтинской, на площади Шевченко, от улицы Автозаводской до Пуща-Водицкой.

Бесшумные колеи прокладывают в Киеве с 2015-го.

С 20 апреля по городу курсирует троллейбус №18 с видеокамерой, которая имеет функцию подсчета пассажиров. Фиксирует, платят ли они за проезд. В базе данных камеры есть информация о людях, которые находятся в розыске. Если они зайдут в троллейбус, аппарат распознает их лицо и отправит информацию в полицию в режиме реального времени.

Троллейбус будет ездить в тестовом режиме до июня. Потом подобные камеры должны установить во всех троллейбусах — по несколько штук.

— Со временем такие камеры будут у каждых дверей, — говорит директор информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, 41 год. — Они фиксируют происходящее не только в салоне, но и на дорогах.

"Умная камера" поможет снизить количество пассажиров, которые ездят без билетов.

— Такие видеокамеры позволяют повысить безопасность пассажирских перевозок. Они дисциплинируют и пассажиров, и водителей, — говорит генеральный директор акционерного общества "АК Богдан Моторс" 48-летний Виталий Старосуд. — Заторы, неправильный обгон, автомобили, которые мешают движению, — лишь часть проблем, которые можно решить благодаря установлению умных камер в троллейбусе.

— Есть сомнения, что проект будет работать у нас, как в Европе, — рассказывает транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, 33 года. — Если камеры будут фиксировать нарушение правил дорожного движения и передавать данные в полицию, то под это еще нужно подстроить информационную инфраструктуру и базы данных. Записи с камер должны регулироваться законом, чтобы их нельзя было обжаловать в суде.

Сложный вопрос по системе распознавания лиц. Люди могут взбунтоваться. Для меня неприятно такое отслеживание.

Информация с камер не должна выходить в общий доступ, по закону.

— За использование персональных данных в Украине предусмотрена ответственность. Поэтому волноваться о распространении записей с камер не стоит, — говорит юрист 42-летний Антон Зубков. — Съемка в публичных местах не является вмешательством в личную жизнь.

В сколько обойдется обустройство киевских троллейбусов "умными камерами", не сообщают. В интернете подобные в среднем продают по $800 за штуку.

Могут поднять цены на проезд

Летом в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном наземном транспорте до 8 грн. Сейчас проезд в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах стоит вдвое меньше. Билет на городскую электричку стоит 5 грн.

Об этом говорит первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, 46 лет:

— Столичная власть рассматривает возможность повысить стоимость проезда. Однако об окончательных цифрах будем говорить после изучения этого вопроса. Соответствующий проект вынесем на общественное обсуждение, чтобы узнать мнение киевлян.

В Киевпастрансе опровергают возможность роста стоимости билетов.