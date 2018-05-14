В троллейбусах установят камеры, которые распознают лица

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 360
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1602
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 243
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 5103
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1287
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2097
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 47817
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1386
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
4
14
2
2
2
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
&quot;От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться&quot;
"От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться"
Рубана обвинили в подготовке терактов
Рубана обвинили в подготовке терактов
Морозы ослабнут после 3 марта
Морозы ослабнут после 3 марта
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 13032
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3204
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8748
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
1 Просмотров: 396
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 07:00

В троллейбусах установят камеры, которые распознают лица

1 Комментировать

За последние два месяца произошли значительные изменения в транспортной системе Киева. В городе прокладывают бесшумные трамвайные пути, строят перехватывающие автостоянки. Запустили оснащенный камерой троллейбус — считает пассажиров и распознает людей, которые находятся в розыске.

В апреле возле станций метро Теремки, Лесная, Червоный Хутор и Сырец начали создавать перехватывающие паркинги — автостоянки удобно расположенные рядом с метрополитеном и автобусными остановками. Они позволяют оставить машину и сразу пересесть на нужный транспорт. Это поможет разгрузить центральную зону Киева от автомобилей.

— Есть возможность привлекать инвесторов для строительства трехуровневых и подземных паркингов на подъездах к городу, рядом с метро. Готовим необходимые документы, — говорит исполняющий обязанности директора Киевтранспарксервиса Александр Нимас. — Рассматриваем и вариант, по которому перехватывающие площадки могут работать на базе коммунального предприятия. Будут иметь по 600–700 паркомест.

В столице продолжают устанавливать бесшумные трамвайные пути, вместо обычных. Их уже поставили на 10 трамвайных переездах. Бесшумными становятся благодаря специальным железобетонным блокам, на которые кладут рельсы.

— При условии финансирования в 2018 году по этой технологии реконструируем еще пять трамвайных переездов, — говорит заместитель главы департамента транспортной инфраструктуры города Иван Шпилевой. — Будут на улицах Глыбочицкой, Ялтинской, на площади Шевченко, от улицы Автозаводской до Пуща-Водицкой.

Бесшумные колеи прокладывают в Киеве с 2015-го.

С 20 апреля по городу курсирует троллейбус №18 с видеокамерой, которая имеет функцию подсчета пассажиров. Фиксирует, платят ли они за проезд. В базе данных камеры есть информация о людях, которые находятся в розыске. Если они зайдут в троллейбус, аппарат распознает их лицо и отправит информацию в полицию в режиме реального времени.

Троллейбус будет ездить в тестовом режиме до июня. Потом подобные камеры должны установить во всех троллейбусах — по несколько штук.

— Со временем такие камеры будут у каждых дверей, — говорит директор информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, 41 год. — Они фиксируют происходящее не только в салоне, но и на дорогах.

"Умная камера" поможет снизить количество пассажиров, которые ездят без билетов.

— Такие видеокамеры позволяют повысить безопасность пассажирских перевозок. Они дисциплинируют и пассажиров, и водителей, — говорит генеральный директор акционерного общества "АК Богдан Моторс" 48-летний Виталий Старосуд. — Заторы, неправильный обгон, автомобили, которые мешают движению, — лишь часть проблем, которые можно решить благодаря установлению умных камер в троллейбусе.

— Есть сомнения, что проект будет работать у нас, как в Европе, — рассказывает транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, 33 года. — Если камеры будут фиксировать нарушение правил дорожного движения и передавать данные в полицию, то под это еще нужно подстроить информационную инфраструктуру и базы данных. Записи с камер должны регулироваться законом, чтобы их нельзя было обжаловать в суде.

Сложный вопрос по системе распознавания лиц. Люди могут взбунтоваться. Для меня неприятно такое отслеживание.

Информация с камер не должна выходить в общий доступ, по закону.

— За использование персональных данных в Украине предусмотрена ответственность. Поэтому волноваться о распространении записей с камер не стоит, — говорит юрист 42-летний Антон Зубков. — Съемка в публичных местах не является вмешательством в личную жизнь.

В сколько обойдется обустройство киевских троллейбусов "умными камерами", не сообщают. В интернете подобные в среднем продают по $800 за штуку.

Могут поднять цены на проезд

Летом в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном наземном транспорте до 8 грн. Сейчас проезд в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах стоит вдвое меньше. Билет на городскую электричку стоит 5 грн.

Об этом говорит первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, 46 лет:

— Столичная власть рассматривает возможность повысить стоимость проезда. Однако об окончательных цифрах будем говорить после изучения этого вопроса. Соответствующий проект вынесем на общественное обсуждение, чтобы узнать мнение киевлян.

В Киевпастрансе опровергают возможность роста стоимости билетов.

Автор: Александра КУСКОВЕЦ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В троллейбусах установят камеры, которые распознают лица». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 114333
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 47808
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 32609
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 4 Просмотров: 29338
&quot;Сестра, у нас буйный&quot;: чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
 5 Просмотров: 22936
Украина
Построят подвесную дорогу
Построят подвесную дорогу Просмотров: 423
Боевики внесли Рубана в список на обмен пленными
Боевики внесли Рубана в список на обмен пленными
Туши свиней сбрасывают в ямы с водой
Туши свиней сбрасывают в ямы с водой Просмотров: 9
Языковую проблему решат "социальные лифты"
Языковую проблему решат "социальные лифты" Просмотров: 27
Разработали стандарт владения украинским языком
Разработали стандарт владения украинским языком Просмотров: 81
Больше всего комментируют
15
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
4
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
Голосов: 588
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua