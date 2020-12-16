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четверг, 17 декабря 2020 07:55

В стычках на Майдане пострадали полсотни человек

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Более тысячи предпринимателей вышли на протест под Верховную Раду 15 декабря. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022-го, ослабить карантинные ограничения для бизнеса. Правительство усиливает их с 19 декабря.

Запретят спортивные, социальные и рекламные мероприятия с участием более 20 человек. Отменят банкеты, не будут работать ночные клубы. На улицу придется брать с собой документы. В кафе, ресторанах и барах за столиками смогут сидеть не больше четырех. Спортивные клубы будут закрывать, если на одного человека будет приходиться менее 20 кв. м.

С 8 по 24 января будет действовать жесткий карантин. Закроются торгово-развлекательные центры, рынки, фитнес-клубы. Заведения питания смогут работать на вынос. Общественный транспорт останавливать не будут. Будут открыты продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.

- Власти решили нас добить. Единицы предпринимателей переживут эту зиму, — говорит митингующий Александр, 38 лет. Торгует детской одеждой на рынке в Харькове. - Знакомые владельцы кофеен и закусочных уже плюнули. Закрыли бизнесы и собирают документы для выезда из страны.

"Разговорился с одним дядей, торгующим в Киеве очками. Говорит: "Хрен с тем локдауном. И кассовые аппараты переживем. Самая большая проблема - штрафы за накладные. Вот у меня есть определенное количество очков. И на каждые должны быть документы. Если буду торговать без них, выпишут штраф — 51 тысячу гривен за каждую единицу товара. Депутаты за сокрытие доходов до 9 миллионов платят 80 тысяч штрафа. Где справедливость?"- пишет в Фейсбуке журналист Станислав Козлюк.

От парламента митингующие направляются к офису президента. Дудят, скандируют "Позор!" Отправляются на Майдан Незалежности. Пытаются установить палатки. Начинаются стычки с полицией. Стражи порядка распыляют в толпу слезоточивый газ.

- Уроды, что вы делаете! - кричит протестующий в громкоговоритель. - Вы воюете против мирных людей!

Возле станции метро Майдан Незалежности кто-то бросает шашку. Площадь затягивает дымом. Полицейские расталкивают людей, сносят палатки.

После 21:00 на Майдане Незалежности остаются ночевать до полтысячи предпринимателей.

— Три палатки удалось отстоять, — говорит соорганизатор движения "Спасти ФЛП" Владислав Орлов. - Не знаю, почему стражи порядка такие агрессивные, провокаций не было. У нас пострадали 10 человек. У женщины поврежден глаз, есть люди с черепно-мозговыми травмами.

В столкновениях пострадали 40 работников правоохранительных органов, заявляют в Национальной полиции.

— Любой шаг государства к контролю за оборотом средств малые предприниматели воспринимают как попытку разрушить систему взаимодействия между властью и бизнесом, которая выстраивалась последние 10 лет. Видят в этом нарушение общественного договора и посягательство на свое жизненное пространство, — говорит финансовый эксперт Алексей КУЩ, 43 года.

Чтобы уменьшить напряжение, государство должно начать с крупного бизнеса.

- Риск кассовых аппаратов в том, что власть получает право внепланово проверять предпринимателей, где они установлены, — продолжает Кущ. — Карантин создает неравную конкуренцию. Малых предпринимателей закрывают, а крупные сети — нет. Выходит, одних уничтожают, а другие получают сверхприбыли. Большая часть ФЛП обанкротится. Монополисты станут сильнее.

Больше всего пострадает рынок услуг - торговля на базарах, небольшие производители товаров, мастерские, парикмахерские.

— Политическая турбулентность и протесты выгодны оппозиции и олигархам, которые пытаются повлиять на Зеленского. Чем больше выступлений, тем слабее будет становиться власть. Ей проще станет выкручивать руки, — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 44 года. - Трудно спрогнозировать, как дальше будут проходить протесты. На них налагаются локдаун и праздники. Опыт показывает, что Майдану ничто не помешало. Но тогда была всеобъемлющая борьба, а не за выживание одного класса.

Если давление на власть будет расти, она может пойти на уступки, добавляет Голобуцкий.

Утром 16 декабря предприниматели возобновили протест. В центр Киева стянули полицию.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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