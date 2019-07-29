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вторник, 30 июля 2019 07:15

В соборе проводят экскурсии

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В Виннице начали проводить экскурсии в Спасо-Преображенском соборе. До сих пор был открыт только для прихожан. Экскурсия длится 1,5 часа, вход бесплатный.

- Каждый посетитель может позвонить в колокола, - говорит экскурсовод 25-летняя Анастасия Стовпец. - Единственное требование - делать это по очереди. Одновременный бой колоколов - это звук тревоги.

Свято-Преображенский кафедральный собор построили доминиканцы в 1779-м. Здание в стиле барокко стоит на улице Соборной, 23 - в историческом центре города, среди комплекса средневековых фортификационных сооружений, которые состояли из монастырей иезуитов, доминиканцев и капуцинов. До декабря 2018 года был главным храмом Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. С 2019 года находится под юрисдикцией Православной церкви Украины.

Экскурсии в храме проводят дважды в день. Максимальное количество участников - 14. Желающие заранее регистрируются на странице в социальной сети "Фейсбук".

- Мало кто знает, что в соборе освящали Михаила Коцюбинского, Симона Петлюру. Здесь были российские цари Николай I, Николай II, - говорит протодиакон 29-летний Владислав Демченко, секретарь Винницко-Барской епархии ПЦУ.

Можно подняться на колокольню, потрясти колокола. Зайти в хоровой зал и в часовню, внутренний двор. Увидеть подземный храм, в котором проходит обряд крещения.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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