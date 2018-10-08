В школах не переоборудовали классы

Из 1 млрд грн субвенции на Новую украинскую школу использовали лишь половину.

— Ее использовали на 53,3 процента. Во многих школах украинских городов и сел до сих пор не переоборудовали классы, не закупили необходимые дидактические материалы и мебель, — говорит министр образования и науки Лилия Гриневич, 53 года.

Министерство образования выделяет субвенцию. Деньги идут на областные бюджеты. Оттуда передают в города и районы. Местные бюджеты также дофинансируют школы. После этого организуют тендеры на закупку необходимого.

— На местах затянули с тендерами, подготовкой документации и рассмотрением заявок. Часто решения тендерных комитетов обжаловали в судах. Тендерные процедуры начали в июне-июле. В лучшем случае они длятся полтора месяца. Это привело к задержке и срыву закупок. Производители продукции за короткие сроки не могут изготовить необходимое количество парт. Именно поэтому в некоторых учебных заведениях дети начали учебу со старыми столами. Это же самое касается и производителей учебных материалов, — рассказывает юрист "Родители SОS" Роман Бондаренко, 43 года.

Выделенные средства — целевые. Их невозможно использовать не по назначению. Поэтому до конца года за эти деньги приобретут оборудование для учебы.