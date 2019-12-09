В природный парк выпустили редких животных

В природный парк села Беремицкое Козелецкого района Черниговской области из Латвии привезли 12 туров — разновидность диких быков, которые исчезли в Украине более 400 лет тому назад.

Всем животным не более 2,5 года.

— Туры поддерживают экосистему. Зимой выедают сухую траву и этим помогают прорастать молодой, — говорит менеджер по туризму природного парка Ростислав Полушвайко, 30 лет.

Туров заново вывели немецкие ученые в прошлом веке. Скрещивали подобных животных. Продолжительность жизни быков — 25-30 лет.

Также в природном парке живут лисы, зайцы, лоси, косули, лани, муфлоны, кабаны и почти 160 видов птиц.

- Три года тому назад из того же латвийского парка "Кемери" приехали кони, - говорит Полушвайко. — Когда их или туров станет много — передадим часть другим заповедникам.