В первый класс пошли 408 тысяч школьников

1 сентября 4,2 млн детей пошли в школы, 408 тыс. из них - впервые. Будут учиться почти в 15 тыс. заведений, из которых 1033 опорные - главные в объединенных территориальных громадах.

В этом году для школьников пятых-девятых классов начинается реформа "Новая украинская школа". Изменится программа, появятся новые предметы. Будут уроки по этике, технологиям, культуре добрососедства. По желанию родителей, дети могут посещать театральные курсы и курсы по драматургии, предпринимательству и финансовой грамотности, гражданскому образованию.

Для всех школьников изменится меню в столовых. Будет состоять из 160 блюд - украинских, средиземноморских, сезонных, без глютена и лактозы. В рационе станет больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, ягод. Не будем грибов, сосисок, колбас, газированных напитков, кофе, консервов, кондитерских изделий.

Это меню разработал повар 34-летний Евгений Клопотенко. Его блюда исследовали технологи и диетологи.

- Стоимость питания будет отличаться в зависимости от региона. Потому что везде разная цена продуктов и коммунальных услуг, - рассказывает министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год. - Денег в бюджете достаточно для обеспечения здорового питания.

Разница в цене будет незначительная, говорил в июне этого года Клопотенко:

- Если раньше для приготовления продуктов по всем требованиям шло 14 гривен, то сейчас будет 14,5 гривни. Для лучшего качества продуктов цена должна составлять 14-25 гривен.

В среду утром возле киевской школы №29 на ул. Петра Калнышевского, 3а, собираются первоклассники с родителями. Большинство - в вышиванках.

- Не думала, что будет такая холодина. Плюс 15 - 31-летняя Вероника Никитенко окутывает в куртку дочь Еву, 7 лет. - Дочь не переживала, что идет в первый класс. А я ночь не спала.

Учителя заводят младшие классы в школу на первый урок "С Украиной в сердце".

- Могли бы хотя бы лавочки вынести, чтобы сесть, - закуривает сигарету у окон мужчина лет 30. После замечаний других родителей идет за территорию школы.

Внутренний дворик украшен шариками и плакатами. Посередине стоит доска с надписью мелом "С 1 сентября!". Напротив нее фотографируются три десятиклассника в черных костюмах.

- По школе не скучал. У меня было идеальное лето - дважды побывал на море, раз в горах, - смотрит фотографии на мобильном 15-летний Игорь. - Не против, чтобы нас снова закрыли на карантин.

11:00 начинается линейка. С песнями и танцами выступают старшеклассники. Накрапает дождь.

- 1 сентября не такое стало, - говорит 56-летний Владимир Иванович. Привел внука 9-летнего Ивана. - В наше время все с цветами шли. Пели на линейке, стихи читали. Сейчас все серо.

Возле Черкасского физико-математического лицея собираются несколько сотен человек. Почти все держат цветы.

- Поздравляем с праздником школьного звонка! - говорит в микрофон ведущий. - Сегодняшний день важен для учеников нулевых классов и новоприбывших.

Выпускники хором поют гимн лицея.

- Хорошо, что 1 сентября началось вживую. Атмосферу праздника дистанционно не передашь, - говорит жительница Черкасс Елена.

Предметы школьникам будут преподавать более 635 тыс. педагогов.

- У нас 72 тысячи учителей - пенсионного возраста, - говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет, 48 лет. - Их следует уважать, в некоторых вопросах они более компетентны, чем молодые коллеги. Хотя им нужно искать замену.

Молодых специалистов не хватает.

- Профессия истощает психологически, - говорит экс-заместитель министра образования и науки Егор Стадный, 33 года. - Есть проблема с оплатой труда. Она привязана к стажу. Молодые зарабатывают по 7 тысяч гривен. И это - если есть полная загрузка. Официанты в ресторанах имеют больше.

- Профессия учителя остается бесперспективной и безнадежной, - рассказывает эксперт в сфере образования Виктор Громовой, 58 лет. - Коллега-директор говорил, что не может найти нормального преподавателя английского. Все уходят, потому что в других местах предлагают большие зарплаты.

Школы в зеленой зоне карантина будут работать в обычном режиме. Если область перейдет в желтую или оранжевую - открытыми останутся учреждения, где от коронавируса вакцинировано 80% учителей. В красной зоне обучение будет проходить только в дистанционной форме.

На конец августа от коронавируса полностью вакцинировались почти 185 тыс. учителей. 145,5 тыс. получили первую дозу.

- Большинство коллег прекрасно справляются с дистанционным обучением. Хотя никакие технологии не заменят живое общение, - говорит Виктор Громовой. - Преподаю математику, историю, химию и учу учеников компетентностям, пробуждаю ценности. Это сложно делать дистанционно.