В Одессу заходят 24 военных корабля

28 июня в Черном море начались военные учения "Си Бриз-2021". Нынешние - самые масштабные за всю 24-летнюю историю. В маневрах принимают участие военные из 30 стран. Задействуют 24 корабля, более 30 самолетов и вертолетов, более 5 тыс. воинов.

Учения состоятся возле Одессы, Очакова Николаевской области, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский. Завершатся 10 июля. Будут состоять из морской, сухопутной и воздушных операций.

С украинской стороны в "Си Бриз" участвуют катера "Старобельск" и "Славянск", ракетная система противокорабельной обороны "Нептун" и беспилотные комплексы "Байрактар".

- Во время учений два наши подразделения и два судна должны пройти самооценку соответствия стандартам НАТО, - говорит командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа. - С этого начинается процесс их сертификации по стандартам Альянса.

Из США на учения "Си Бриз-2021" прибыли подразделения морских пехотинцев, самолеты и ракетный эсминец "Рос". Свои корабли прислали Грузия, Болгария, Румыния, Турция, Великобритания.

23 июня вблизи Крыма британский эсминец "Дефендер" пытались обстрелять российские оккупанты. Заявили, что корабль зашел в территориальные воды Крыма, который они считают своим. Британцы это опровергли - Крым принадлежит Украине, которая дала разрешение на вхождение в свои территориальные воды.