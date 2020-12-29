В наводнениях погибли четыре человека

Наибольшее наводнение за 12 лет произошло на Западной Украине в конце июня. После обильных ливней из берегов вышли реки Днестр, Прут, Черемош, Быстрица. С гор сходили селевые потоки.

Вода подтопила 14,5 тыс. домов в 349 населенных пунктах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей. Разрушила 278 км дорог и 95 мостов. Четыре человека погибли. Ущерб от бедствия оценили в 4 млрд грн.

От паводка больше всего пострадали населенные пункты Верховинского района Ивано-Франковской области — райцентр Верховина, села Криворовня, Быстрец и Дземброня.

- Последний месяц дожди шли каждый день. А за несколько дней до паводка лило беспрестанно. Во дворе все в воде. Мокрые берега начали сдвигаться. Для нас это привычное дело, но на этот раз дорогу забрало полностью, — рассказывала 55-летняя Екатерина Копчук из Дземброни.

К паводку привели чрезмерное количество осадков за короткое время, плохое состояние берегов, застройка пойм, отсутствие каналов для сбора воды в горах.

- В городах были забиты канализации, под мостами накопился мусор, — говорит Анатолий Павелко, эколог организации "Дунайско-Карпатская программа". - Древесину из лесосек все еще перевозят по водотокам и разрушают их.

На ликвидацию последствий стихии Кабмин выделил более 700 млн грн. Чиновники на местах составляли перечень объектов, нуждающихся в восстановлении. При проверке СБУ обнаружила в сметах 45 млн грн лишних расходов. Райгосадминистрации перечислили суммы. В Галицкой и Косовской на Ивано-Франковщине попросили меньше на 6,8 и 39 млн грн соответственно.