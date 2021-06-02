В мусорном баке нашли младенца

Новорожденного мальчика нашли в мусорном контейнере на ул. Сухомлинского в Ивано-Франковске вечером 28 мая. Был завернут в пеленку и полотенце, завязан в черный пакет.

Плач услышали парень с девушкой, которые выбрасывали мусор. Позвали на помощь мужчину, который сидел в авто. Развернули пакет. Увидев ребенка - вызвали полицию и медиков.

Мальчика забрали в областную детскую больницу в тяжелом состоянии - имел переохлаждение, оторванная пуповина кровоточила.

- Счет шел на минуты, - говорит городской голова Руслан Марцинкив, 41 год. - У малыша температура была 34,2 градуса.

Сейчас малышу ничего не угрожает, по словам Вячеслава Банасевича из отделения интенсивной терапии новорожденных областной больницы.

- Родился мальчик здоровым, где-то на 37-й неделе, вес 2600 граммов. Когда привезли к нам - часа два как родился, - говорит Банасевич. - Его состояние стабильное. Планируем перевести в отделение патологии новорожденных.

Мать ищут полицейские. Опрашивают возможных очевидцев и свидетелей.

- Ребенка могли принести с соседнего двора, привезти на авто. Пытаемся установить. Повезло, что плач услышали люди. Малыша мог забрать мусоровоз, - говорит Кристина Максимчак из областной полиции.