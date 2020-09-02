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четверг, 03 сентября 2020 00:35

В Крыму с ограничениями подают воду

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В конце августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма начали с ограничениями подавать воду. Экономию оккупационные власти объясняют жарой и изношенностью водопроводных сетей. Мол, из-за этого теряются тысячи кубометров жидкости ежедневно.

- В Симферополе живут почти 500 тысяч человек. Город питается водой из Симферопольского, Аянского, Партизанского и Межгорского водохранилищ. Если год не засушливый, то городу хватает первых трех источников, — говорит бывший министр туризма Крыма Александр Лиев, 44 года. — О проблемах, которые будут с водой, — говорил еще в феврале. Ведь Симферопольское водохранилище наполняется рекой Салгир, пополняемой талой водой. Зато зиму имели бесснежную. Было ясно, что река станет неполноводной и будет пустеть водохранилище.

Ситуация плохая. Ранее страховал Северо-Крымский канал, по которому на полуостров подавали воду. Сейчас этого нет. Но не нужно связывать тему засухи и питьевой воды. Последней в них есть около 300 миллионов кубометров, а весь полуостров потребляет до 200 миллионов "кубов" в год. По каналу приходило ежегодно 1,3 миллиарда "кубов". Эта вода шла преимущественно на сельское и рыбное хозяйства, выращивание риса. На промышленность - меньше процента.

Воду в Крым Украина не сможет запустить даже, если будет такое желание.

— Канал уже технически непригоден принять днепровскую воду. На его восстановление нужно не менее двух лет и минимум миллиард гривен. Потому что это тысячи километров разводных сетей, 570 насосных станций. Шесть лет их не используют и все вышло из строя, — продолжает Лиев. - Мы могли бы отреагировать. Например, собрать гуманитарный груз с питьевой водой. И отправить туда под освещением СМИ и международным надзором. Если бы оккупанты пропустили — мы бесплатно раздали бы его в Симферополе. А если бы задержали на границе, то оставили бы воду стоять там. Все увидели бы, что мы беспокоимся об украинцах, которые там живут.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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