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пятница, 05 июля 2019 06:20

В Харькове ночью повесили таблички с названием маршала Георгия Жукова

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Ночью 26 июня в Харькове таблички с адресом на просп. Петра Григоренко начали менять на просп. маршала Георгия Жукова.

Харьковчанин Сергей Тимохин рассказал, что неизвестные поставили лестницу возле окна его знакомого. Тот вызвал полицию.

- Какие-то люди у окна установили лестницу. Показалось, что полезли к соседям, — говорит Тимохин. - Потом спустились и уехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Знакомый увидел, что на стене заменили табличку. Но почему ночью?

Патрульные попросили рабочих прекратить работы. Те не представились, но объяснили, что действуют на основании соглашения. Новые названия установили минимум на пяти домах.

— Мы направили письмо в Генеральную прокуратуру. Просим направить дело в суд для отмены незаконного решения городского совета Харькова, — говорит представитель Института национальной памяти в Харькове 33-летняя Мария Тахтаулова.

Депутаты Харьковского городского совета 19 июня поддержали решение вернуть просп. Петра Григоренко старое название — имени советского маршала Георгия Жукова. В 2016-м его декоммунизировали.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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