В аэропорту "Борисполь" можно спать в капсулах

В международном аэропорту "Борисполь" построили капсульный хостел "Геттслип Борисполь" — гостиница с маленькими кабинками-капсулами для сна. Расположена на территории терминала Д. Работает круглосуточно.

Забронировать номера можно на сайте "Букинг.изюминка." На стойке регистрации уже стоят работники, которые общаются на английском, украинском и русском языках. Официальное открытие хостела запланировано на 18 июля.

- Аэродром "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут коротко передохнуть между рейсами в капсульном отеле — говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян, 40 лет. — С продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом.

Три часа пребывания в одноместной капсуле стоит 370 грн, двухместной — 550 грн. Шесть часов отдыха для двоих обойдется в 730 грн, 12 часов — 930 грн.

В хостеле есть душевые кабинки, шкафы для хранения мелких вещей, багажа, можно зарядить телефон или ноутбук. Курить запрещено.