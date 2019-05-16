"В 2025 году вернем уровень качества жизни 2007 года"

Украина заняла 62-е место среди 71 страны мира в рейтинге качества жизни. Возглавила его Дания. Польша на 35-м месте, Беларусь заняла 37-е, Россия на 59-м.

Исследование проводила международная организация "Намбео". Оценивали покупательную способность людей, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, жилья, транспорт, состояние окружающей среды.

- Это исследование не точное, - говорит 51-летняя Людмила Черенько, социолог Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи. - Потому что использовали цифры 2016-2017 годов. За прошлый год Украина будет иметь данные в августе.

Почему Украина так низко в рейтинге?

- Уровень безопасности снизила война. До сих пор ощутимо влияние обвала гривны в 2014-м. По другим показателям все стабильно. С 2017 года ситуация с покупательной способностью начала улучшаться. Лучше стало и с транспортом. Но здесь есть низкая оценка по сравнению с другими странами. Для украинцев транспорт - не самая главная проблема. Больше беспокоит доступность здравоохранения, покупательная способность, социальные проблемы.

Что мешает делать лучшей жизнь в Украине?

- Уровень развития экономики не решает всех проблем, но от этого многое зависит. Если растут доходы, людям проще обеспечивать себя всем необходимым, не надеяться на государство.

Имеем рост экономики на уровне 2-3% в год. Этого мало. Даже если темпы ускорятся, этого будет недостаточно для бедных.

На улицах становится больше дорогих авто. Это не значит, что людям стало лучше жить. Проблемы в налоговой системе, теневой экономике. Они мешают делить доходы справедливо.

Война на уровень жизни влияет?

- Большие средства из бюджета идут на содержание армии, вооружения. Страдают социальные цели. Значительная часть территорий не развивается. Имею в виду оккупированные или те, где идет война. Внутренний валовой продукт от этого становится меньше.

Во время войны активно формируется промышленность, становится больше рабочих мест. Пока рано анализировать, имела ли такие последствия война на Востоке.

Как будут жить украинцы через 5-10 лет?

- За годы независимости Украине постоянно не хватало улучшения уровня жизни. Были внутренние и внешние факторы. За последние два-три года украинская экономика начала двигаться вверх. Если так будет в дальнейшем, до 2025 года вернем уровень качества жизни 2007 года. Тогда он был самым высоким за всю нашу историю. В 2008-ом Украину затронул финансовый кризис, через год произошел полный обвал экономики, затем стагнация. В 2013 году начался новый кризис.