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пятница, 20 декабря 2019 07:35

"Установилась температура, характерная для октября"

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18 декабря во Львове зафиксировали самый теплый за последние 30 лет день — температура поднялась до +15,6°C. Накануне в Киеве было 10,4 градуса тепла. Подобную погоду в этот день в столице наблюдали 137 лет тому назад, но тогда было холоднее на 1,7°C, заявили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Нынешняя осень стала одной из самых теплых в истории, говорят синоптики. В ноябре и октябре было установлено несколько температурных рекордов по стране. В столице осенью было в среднем +9,4°C — на 1,4 градуса выше климатической нормы.

— Теплые процессы у нас развиваются последние пять лет. 2019-й стал самым теплым не только в Украине, но и в мире, — говорит 53-летняя Вера Балабух из Гидрометеорологического института. — Потепление связано с изменениями в климатической системе. Сейчас в Украину идет тепло из Африки. Происходят процессы, как в июне. Если бы сейчас было лето, температура доходила бы до 40 градусов и выше. Тепло вызвало цветение деревьев во многих регионах — слив, калины. Распускается верба. Установилась температура, характерная для октября или весной, когда начинается вегетативный период.

К середине века температура осенью и в декабре еще больше будет повышаться, прогнозирует Вера Балабух:

— Это происходит, потому что снижается скорость движения воздуха. Он может задерживаться на определенной территории длительное время. Недостатком этих климатических изменений является дефицит осадков. В этом году на значительной территории Украины дождей выпало меньше нормы. Особенно на Черкасщине. Фермерам уже не обойтись без искусственного орошения. Засуха характерна и для Полесья. А там мы еще недавно высушивали болота.

Дефицит дождей и снега может привести к уменьшению запасов питьевой воды, добавляет эксперт:

— У нас 75 процентов рек питаются снегом. При его отсутствии часть водоемов пересыхает. Такую тенденцию мы уже отслеживали в этом году. Это приводит и к исчезновению воды в колодцах.

Среди плюсов потепления — возможность экономить на отоплении. Также на дорогах меньше гололеда. Уменьшается риск аварий. Фермеры адаптируются к новому климату. Выращивают по два урожая в год.

К концу века в результате изменения климата около сотни украинских городов и сел будут полностью или частично затоплены, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, 35 лет.

— Это реальная угроза, — рассказывает Вера Балабух. — Сейчас только в Гренландии ледник растаял так, как ожидали в 2070-ом. В Арктике почти не осталось многолетнего льда. Есть большой риск для украинских населенных пунктов возле Черного и Азовского морей. Поселок Вилково в Одесской области уже затапливает. Властям нужно оценить все риски и безотлагательно разрабатывать план адаптации территорий к возможным изменениям.

Автор: Татьяна САРАХАН
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Дата
20
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