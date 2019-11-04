Юрий Волк погиб через месяц после дня рождения

Публикуем поименный список погибших в октябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 15 бойцов, девять - боевые потери. Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самому старшему - 41.

Наиболее острая была ситуация 15 октября - тогда Украина потеряла двух бойцов и пятеро получили ранения. 3 октября было больше всего обстрелов - 41.

За месяц ранения и боевые травмы получили 27 защитников Украины.

1, 7, 11, 13, 17,18, 20,21, 23, 26-30 октября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 658 раз.

Боевые

3 октября

Юрий Тишик, 28 лет, из села Мызово Старовижевского района Волынской области. Погиб от пули снайпера во время дежурства на блокпосту в Луганской области.

Старший солдат служил во 2-м батальоне 14-й механизированной бригады. В 2016-ом был в составе 93-й бригады "Холодный Яр". Второй контракт подписал летом этого года.

Остались мать, сестра, жена и сын.

4 октября

Олег Ременной, 33 года, из города Шпола Черкасской области. Погиб во время обстрелов недалеко от Марьинки в Донецкой области.

Старший солдат 1-й танковой Сиверской бригады. Контракт на службу подписал 13 мая 2017-го.

Остались мать, брат и дочь.

6 октября

Иван Дейкун, 41 год, из города Южноукраинск Николаевской области. Погиб во время пулеметного обстрела позиций вблизи Красногоровки Донецкой области.

Побратимы успели вынести с позиции. Умер вследствие сильного кровоизлияния в легкие в реанимобиле.

Старший солдат, заместитель командира боевой машины в 28-й механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. С апреля 2018 года проходил службу по контракту в 179-м объединенном учебно-территориальном центре войск связи. В составе 28-й бригады воевал более года.

Остались мать, жена и 16-летний сын.

10 октября

Юрий Волк, 22 года, из села Себино Новоодесского района Николаевской области. Погиб от пулевого ранения в шею снайпером.

Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бригада воюет в Донецкой области южнее Докучаевска.

Призван на срочную службу в конце октября 2017 года. Впоследствии подписал контракт. В 2018 году был ранен. После лечения вернулся на фронт. Погиб ровно через месяц после дня рождения - 10 сентября.

Из многодетной семьи. Остались родители, семь сестер и братьев.

11 октября

Вячеслав "Куля" Кубрак, 33 года, из села Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области. Умер в Днипре в областной больнице им. Ильи Мечникова. 8 октября подорвался на мине.

Командовал инженерно-саперным взводом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. До войны был миротворцем на Балканах, служил в Крыму до аннексии полуострова Россией. На Донбассе воевал с весны 2014 года. В июне 2015 года один из первых был награжден негосударственной наградой - орденом Народный герой Украины. Тогда служил старшиной роты 2-го батальона в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Осталась жена. Женились за три месяца до смерти.

15 октября

Ярослава Никоненко, 36 лет, из райцентра Миргород Полтавской области. Погибла от пули снайпера под Марьинкой Донецкой области.

Солдат 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба. Службу по контракту начала 2018-м. До тех пор активно занималась волонтерством.

Воевала под Донецком как снайпер. Была прикомандирована к другому подразделению.

Ярослава - дочь Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", погибшего в январе 2015 года в Луганской области. Похоронили ее рядом с отцом.

Остались мать, сестра и 13-летняя дочь.

Юрий Громович, 36 лет, родом из Харькова. Погиб от пули снайпера недалеко от Авдеевки Донецкой области. Солдат 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко.

Военную службу по контракту начал в конце марта этого года. В 2014-2015 годах служил по мобилизации.

Остались жена и 6-летний сын.

16 октября

Степан Криль, 26 лет, из села Байдовка Старобельского района Луганской области. Погиб от пули снайпера вблизи Водяного Волновахского района Донецкой области.

Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. В Вооруженных силах служил с 2015 года.

Сирота, воспитывался в интернате. Остались тетя и сын.

22 октября

Виталий Носкевич, 35 лет, из Коломыи Ивано-Франковской области. Погиб от пули снайпера вблизи Красногоровки Донецкой области.

Сержант в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. Контракт на военную службу подписал в 2017 году.

Остались отец и брат.

Небоевые

1 октября

Владислав Кулеша, 23 года, из города Мирноград Донецкой области. Погиб под Мариуполем Донецкой области, обстоятельства не уточнены. Продолжается следствие.

Старший солдат в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде. С осени 2016 года служил по контракту, он должен был закончиться 28 октября.

Остались мать, жена и 8-месячная дочь.

8 октября

Андрей Батин, 38 лет, из города Черноморск Одесской области. Погиб в зоне проведения операции Объединенных сил, обстоятельства не уточнены. Майор 56-й Мариупольской бригады.

Остались жена, сын и дочь.

14 октября

Вадим "Копа" Прокопенко, 20 лет, из села Турчиновка Чудновского района Житомирской области. Погиб в Донецкой области, обстоятельства не уточнены.

Военнослужащий Вооруженных сил, подразделение не уточнено. После прохождения срочной службы подписал контракт. 14 февраля этого года выехал в Донецкую область.

15 октября

Александр Воробей, 48 лет, из Владимира-Волынского на Волыни умер во Львовском военном госпитале. 27 сентября боец ​​получил тяжелую травму в зоне проведения операции Объединенных сил, обстоятельства выясняет следствие.

Военнослужащий 39-го отдельного зенитного ракетного полка.

Остались родители, жена и 9-летний сын.

23 октября

Дмитрий Антыков, 24 года, из райцентра Нежин Черниговской области. Умер от смертельного поражения током, полученного по пути на наблюдательный пункт под Новолуганским Донецкой области.

Старшина в 4-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии. Служил в армии с 2015 года.

Остались родители, сестра и жена.

29 октября

Илья Продьма, 30 лет, из Мирнограда Донецкой области. Погиб при исполнении служебных обязанностей в селе Надеждинка Покровского района Донецкой области.

Старший солдат, наводчик подразделения в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. В Вооруженных силах по контракту служил с 2017 года.