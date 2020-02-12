Упростили доступ к банковским счетам

С февраля полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственного бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в закон "О банках и банковской деятельности".

Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.

— Это связано с борьбой с отмыванием средств. С другой стороны, теперь работники правоохранительных органов получили доступ ко всем счетам украинцев, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. — Перед тем, как упрощать доступ к банковской тайне, нужно провести реформу правоохранительных органов, судебной системы. Иначе это приведет к тому, что стражи порядка формально будут привязывать все к антикоррупционной деятельности. А на самом деле будут получать данные о депозитах людей. Ранее решение суда создавало хотя бы минимальные ограничения и защищало права украинцев. Стражи порядка были вынуждены соблюдать формальности, искать аргументы для подачи запроса в суд.

В Украине подобные изменения в законодательстве всегда приводят к негативным последствиям. Это все равно, что разрешить полиции без решения суда на месяц-два сажать нарушителей. Начнется охота на людей. В нашем случае это будет охота на счета. Может происходить утечка баз юридических лиц. Условно говоря, на черном рынке сможем купить базу налоговой с данными украинцев.

Для избежания неприятностей стоит обслуживаться в надежных банках, которые гарантируют юридическую защиту прав клиентов. Скорее всего, государственные финучреждения будут максимально раскрывать информацию о клиентских счетах.