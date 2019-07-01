Уничтожили российский комплекс разведки "Зоопарк-1"

Бойцы полка "Азов" 23 июня уничтожили комплекс разведки "Зоопарк-1". Эти радиолокационные станции производят в России и поставляют только оттуда. На этот раз по позициям украинских военных он работал из временно оккупированной Горловки.

Этот комплекс позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования беспилотников и наносить точные поражения.

- "Зоопарк" - очень дорогое оружие. Одна единица стоит более 10 миллионов долларов (26 млн грн. - ГПУ). И редкостное, известно лишь о восьми таких на вооружении в России, - говорит офицер "Азова" Николай Кравченко, 36 лет. - Говорить о том, что "Зоопарком-1" руководили местные шахтеры - смешно. Это очередное и неопровержимое доказательство того, что на Донбассе Украина воюет с Россией, а не с мифическими сепаратистами.

За все время боевых действий на Донбассе разведывательный комплекс "Зоопарк-1" в боевом положении определили впервые.