Украли старинные иконы

В селе Зaлужье Шумского района Тернопольской области огрaбили хрaм aпостолов Петрa и Пaвлa Прaвослaвной церкви Укрaины.

- Украли серебряный крест и две стaринные иконы - Богородицы и aпостолов Петрa и Пaвлa. Последний раз мы видели святыни 24 ноября после богослужения, - говорит настоятель храма Николай Бабий. - Через четыре дня кражу обнаружил церковный староста. Вызвали полицию. Воры ворвались в храм через боковую дверь, сбили навесной замок и вытащили сердцевину во врезном.

Храм перешел к Православной церкви Украины в феврале нынешнего года. До этого был под юрисдикцией Российской православной церкви в Украине.

В ночь на 30 ноября в селе Куриловка Хмельницкого района Винницкой области ограбили Преображенский храм. Преступники залезли через окно. Вынесли образ великомученицы Варвары и Козельщанскую икону Пресвятой Богородицы.

"Иконы написаны в монастыре на святой горе Афон 120 лет назад. Жаль людей, которые это сделали. Они глубоко несчастны. Для них самая большая ценность - деньги, ради которых готовы нарушать законы и принципы морали. Статистика показывает, что мало таких преступлений раскрывают. Но не станем терять надежды", - написал в "Фейсбуке" священник Михаил Табуленко.