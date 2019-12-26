Украинское кино вывели из кризиса

35 украинских художественных и документальных фильмов вышли в этом году. Самый успешный - исторический боевик "Захар Беркут" по повести Ивана Франко. Его создали совместно с Соединенными Штатами Америки. Собрал в прокате 35,4 млн грн при бюджете в 113,5 млн.

Среди громких премьер - драма "Домой" режиссера Наримана Алиева, 27 лет. Сыновья крымского татарина Мустафы после аннексии полуострова переехали в Киев. Старший Назим погиб на Донбассе. Отец едет в столицу забрать домой младшего Алима, по сюжету.

Это первая полнометражная работа Алиева. Фильм получил гран-при Х Одесского кинофестиваля и Национальную премию кинокритиков "Киноколо". Ленту показывали на Каннском фестивале во Франции.

Из исторических фильмов самые известные - "Запрещенный" о поэте и политзаключенном Василии Стусе и "Черный Ворон" по одноименному роману Василия Шкляра. Популярным стал мюзикл "Гуцулка Ксеня" по мотивам оперетты композитора Ярослава Барнича 1938 года.

- Вывели украинское кино из кризисного состояния на уровень устойчивого развития, - говорит бывший председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, 42 года. - Это уже индустрия. Ее развитие еще впереди.

Среди иностранных фильмов об Украине общепризнанной стала британско-американская пятисерийная кинокартина "Чернобыль" об аварии на атомной электростанции в апреле 1986 года.

Фильм снимали в Украине и Литве. Попал в десятку самых популярных запросов украинцев в интернете. Получил американскую телепремию "Эмми".

Польский режиссер 71-летняя Агнешка Холланд сняла историческую драму "Цена правды" о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе. Он расследовал преступления сталинского режима. Первым в западной печати заявил об искусственном характере голода в Украине.