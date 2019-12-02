Украинский вездеход сделают для гражданских

Отечественный военный броневик "Новатор" будут производить в гражданской версии. И продавать всем желающим. Назначение новинки - путешествия по бездорожью, лесами и горами.

"Новатор СВ" не оборудован броней. Но будет система ночного видения, люк для выхода на крышу, автоматическая система пожаротушения, система для подкачки шин, климат-контроль и переменный клиренс.

Все средства, которые производитель "Украинская бронетехника" получит за продажи автомобиля, вложат в производство новой военной техники.

Полноприводный пятиместный вездеход оснастят турбодизелем объемом 6,7 л мощностью 300 л. с. и автоматической коробкой передач. Максимальная скорость - 180 км/ч. Сможет перевозить до 2 т.

Заказ на "Новатор СВ" начнут принимать в конце следующего года.