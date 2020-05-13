Украинских защитников обстреляли фосфорными снарядами

7 мая российские наемники обстреляли украинских защитников фосфорными снарядами. Использование таких запрещает Женевская конвенция, регулирующая ведение войн. Фосфор невозможно погасить.

Оккупанты выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов из двух пушек по позициям вблизи поселка Верхнеторецкого Ясиноватского района Донецкой области.

— В местах попадания земля ярко горела полтора часа, — говорят бойцы. - Когда погасла, почва в воронке была красная. Нашли обломки, взяли их. Руки сразу позеленели.

Боевики постоянно обстреливают эти позиции, потому что отсюда украинские военные контролируют дорогу Донецк — Горловка. 9 мая семь раз открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов и пушек. Украинцы ответили — уничтожили три огневые точки террористов, блиндаж, крупнокалиберный пулемет и трех оккупантов.

Вооруженные силы провели ротацию бригад на фронте. Домой вернулась 24-я механизированная бригада им. Короля Данила и бригада быстрого реагирования Национальной гвардии.

С начала мая боевики чаще обстреливают села и города. Миссия ООН в Украине насчитала 11 случаев гибели или ранения гражданских.

— Это самый высокий недельный показатель за последние два года, — говорит глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер.