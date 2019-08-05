Украинка вошла в пятерку лучших предпринимательниц

"Танцую от радости и делюсь приятной новостью - ООН меня только что внесли в топ-5 предпринимательниц года. Такая у них есть награда для женщин всего мира, которые делают его лучшим своей работой. И украинская девушка в этом рейтинге впервые", - пишет киевлянка 33-летняя Зоя Литвин в "Фейсбуке".

Стала одной из победительниц международного конкурса от ООН, где отмечают женщин, которые воплощают в своей работе цель устойчивого развития.

Зоя Литвин основала столичную Новопечерскую школу и медиапроект "Освитория".

"По словам организаторов, меня отмечают за достижения таких глобальных целей ООН: качественное образование, предотвращение социального неравенства и партнерство для достижения этих важных целей", - добавляет.

Зоя Литвин родилась в Киеве. В Киево-Могилянской академии изучала экономику и журналистику. Работала моделью. Замужем за бизнесменом, бывшим народным депутатом от Партии регионов 52-летним Василием Хмельницким. Воспитывают 8-летнего Ивана. Мужчина занимает 36-е место в сотне самых богатых украинцев, по рейтингу издания "Новое время".

После замужества Литвин работала в отделе маркетинга строительной компании мужа. Тогда заинтересовалась управлением образовательных учреждений. В 2014-м с партнерами открыла Новопечерскую частную школу. Год обучения там стоит $8 тыс. - 200 тыс. грн. В нее ходят дети столичных политиков и знаменитостей. К созданию учебной программы приобщали канадских педагогов. Также Зоя Литвин является куратором социальных проектов, помогающих детям-сиротам из интернатов получать профессиональное образование.