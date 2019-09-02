Украинцы пересаживаются на бэушные иномарки

За половину 2019 года в Украину ввезли 304,6 тыс. легковушек, в частности, 38,1 тыс. новых и 266,5 тыс. подержанных. Заплатили за них 42,5 млрд грн.

Из Германии украинцы привезли 65,5 тыс. машин, Литвы - 52,5 тыс., Польши - 50,8 тыс., говорят в Ассоциации автопроизводителей Украины.

- Подержанные иномарки из Литвы или Польши на самом деле переехали из той же Германии, Франции или Нидерландов, - объясняет автомобильный обозреватель 33-летний Тарас Брязгунов. - У немцев высокие доходы, они меняют машины каждые три-четыре года. Им невыгодно держать старую машину, так как на нее высокие налоги, экологические сборы и страхование. Люди вынуждены их утилизировать за свой счет. Выгоднее продать в Литву или Украину. В то же время немцы педантичные, заботятся о машинах. У них нет "гаражных" сервисов. Машины ремонтируют на авторизованных станциях, имеющих лицензии от производителей.

Во многих немецких городах запрещают использовать дизельные автомобили, не соответствующие экологическим стандартам "Евро-6". Люди избавляются от таких, продают по дешевке. Их охотно покупают украинцы.

Новых легковушек всего импортировали из Японии - 8,5 тыс., Румынии - 4,7 тыс. и Китая - 4,2 тыс.

По сравнению с соответствующим периодом 2018-го, количество ввозимых машин выросло в 3,4 раза, а их общая стоимость - на 71%. В прошлом году только 59% таких машин были в употреблении, в этом году - 87%.