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четверг, 20 мая 2021 07:51

Украина вышла в финал Евровидения

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Украинская группа "Го-A" с песней "Шум" вышла в финал 65-го Евровидения. Полуфинал песенного конкурса состоялся в нидерландском Роттердаме 18 мая.

Впервые на Евровидении прозвучала композиция полностью на украинском. В основу положили одноименную обрядовую игру веснянку. Сочетают народные мотивы и электронную музыку.

- "Шум" - это призыв духа леса к переосмыслению и исправлению того, что делаем с природой, - говорит вокалистка группы Екатерина Павленко, 32 года. - Главный посыл - заявить всем, что в Украине есть уникальные язык и фольклор, которые уже зашли всему миру. Европейцам надоела однообразная музыка. Мы показали что-то новое.

Представители Украины всегда выходили в финал конкурса за годы своего участия.

- Евровидение немного устал от лирики. Особенно в период карантина, - говорит журналист 30-летний Владимир Бирюков. - Всем хочется праздника, и мы задаем этот ритм. Сначала "Го-A" недооценивали. Мол, фолк - зачем лезть в бабушкин сундук. После выступления говорят: это бомба, лучшее, что было от Украины за последнее время.

Полностью украиноязычная песня - большой эксперимент. Текст непонятен европейском слушателю, но заходят в интернет, переводят. В общем нас поддерживают. На Евровидении есть пословица: "Если Украина даже не участвует, она - в финале". Нас любят, потому что умеем делать шоу. В этом году о "Го-A" больше говорят приятного в Европе, чем дома.

Финал пройдет 22 мая. Выступят представители 26 стран. Нидерланды принимают конкурс в пятый раз.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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