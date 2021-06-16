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четверг, 17 июня 2021 00:51

Украина выплатит 161 миллион долгов за Судан

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Украина берет на себя обязательства оказать помощь Республике Судан. Выплатит 161 млн грн их долга перед Международным валютным фондом. Такое решение приняло правительство 9 июня.

В 2018 году Судан в ООН проголосовал против осуждения российской оккупации Крыма.

До конца 2021-го Украине необходимо отдать фонду 24,5 млрд грн. Также в этом году надо выплатить более 585 млрд грн по государственному долгу.

- Украина не могла повлиять на это решение. Отказ еще больше ухудшил бы отношения с МВФ, - говорит экономист 43-летний Алексей Кущ.

- Проблема в том, что мы как страна не говорим, чтобы долги списали и нам. Политические элиты выставляют себя на переговорах представителями мощной страны, которая может за все платить. МВФ так их и воспринимает - знают о финансовых активах на Западе. Не считает Украину бедной.

В ситуации с Суданом мы стали заложниками системы. Но мы не будем платить своими средствами. У нас как участника МВФ есть доля специальных прав заимствования. Валюта, которую выпускает фонд. Используют для расчетов между участниками.

Судан - это последняя страна, которая имеет просроченную задолженность перед МВФ. Фонд списывает долги самых бедных стран. Речь идет и о геополитике. В Судан хочет зайти Россия. Подписали соглашение об аренде порта под военную базу. Соединенные Штаты хотят снизить там российское влияние. Если бы мы отказались, пошли бы против воли США.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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