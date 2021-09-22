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четверг, 23 сентября 2021 07:45

Украина перешла в желтую зону

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С 23 сентября Украина перешла в желтую зону карантина. Усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Запрещены массовые мероприятия, где будет больше одного человека на каждые 4 кв. м. В кафе и ресторанах за столами могут сидеть не более четырех человек. Залы кинотеатров и театров разрешено заполнять наполовину.

Ограничения отменять, если минимум одной дозой вакцины будут вакцинированы участники массовых мероприятий, работники кафе, ресторанов, спортзалов и учреждений культуры. Должны показывать сертификат об иммунизации в приложении "Дія". Документ на зеленом фоне означает, что человек вакцинирован двумя дозами, на желтом - одной.

Школы будут работать при вакцинации минимум 80% учителей.

- Учебные заведения могут пойти на карантин и несмотря на необходимое количество прививок, - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год. - Если инфицируется ребенок, то весь класс должен пойти на самоизоляцию. Когда половина классов будут на карантине - вся школа должна перейти на дистанционное обучение. Так сдержим распространение коронавируса. Из 4 тысяч школ 60 уже изолированы.

Для сдерживания инфекции в Минздраве рассматривают возможность принудительной вакцинации. Может касаться учителей, врачей, торговцев, социальных работников, предполагают инфекционисты.

На 22 сентября в Украине полностью вакцинировали почти 5,2 млн человек. Одной дозой - более 6,3 млн. Более 56% граждан иммунизироваться не готовы, согласно августовскому социологическому исследованию фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра политической социологии.

Ежедневно в Украине выявляют более 5 тыс. новых больных. Больше всего - в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях

- Инфицированных самом деле в десять раз больше. Страна не успевает тестировать большое количество людей, - говорит львовский врач Тарас Жиравецкий, 41 год. - Надо смотреть по показателям госпитализаций. Сейчас каждый 20-й попадает в стационар. И если через несколько недель будет до 3 тысяч новых пациентов с ковидом в больнице, это означает, что заболели почти 60 тысяч человек. Медучреждения готовы к наплыву инфицированных. Специалисты имеют опыт и четко знают, как действовать. Проблема в том, что каждый новый штамм вируса агрессивнее предыдущего. Лечиться дома становится все труднее.

- Нынешняя вспышка может длиться от нескольких месяцев до полугода и дольше. Надлежащей защиты от вакцинации мы еще не имеем. Следует избегать массовых мероприятий. Карантинных требований желтой зоны будет достаточно. В локдауне пока нет необходимости. Страна не готова к нему экономически. Лучше смотреть на ситуацию по областям и решать проблему на местах.

Отказ украинцев от вакцинации может стать причиной введения в стране жесткого карантина, рассказывает иммунолог Федор Лапий, 48 лет:

- По темпам заболеваемости мы уже обогнали прошлогоднюю осень. Через две-три недели обойдем печальные периоды 2020-го. И это при том, что пункты вакцинации работают и препаратов разного производства достаточно.

- Украинцы мало знают правдивой информации о вакцине и боятся последствий, - говорит инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский. - Людям нужно доносить информацию честно, говорить о возможных рисках. Тогда они будут понимать всю картину и консультироваться с медиками до вакцинации и после нее. Вовремя обращаться в больницу, если после укола ухудшается самочувствие. А сейчас некоторые могут по несколько дней болеть после иммунизации. Затем попадают в стационар с осложнениями.

Пандемия коронавируса в мире должна закончится весной 2022-го, прогнозирует американский иммунолог Энтони Фаучи, 80 лет.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
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