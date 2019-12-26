Украина не поехала на Евровидение

Украина в этом году не приняла участия в песенном конкурсе Евровидение в Израиле. Победительница национального отбора певица Марув отказалась подписывать контракт с Национальной телекомпанией.

Марув - сценическое имя 27-летней Анны Корсун. Она не могла гастролировать в России со дня подписания и три месяца после конкурса, по условиям контракта. У певицы были запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Не согласились поехать на Евровидение и группы "Фридом Джаз" и "Казка", которые заняли в отборе второе и третье место.

В 2020 году песенный конкурс будут принимать Нидерланды. Представитель от Украины определится в феврале. Для претендентов изменили правила участия в отборе: они не должны были выступать в России и Крыму после 15 марта 2014 года.