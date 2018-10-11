Украина должна выставить РФ счет за оккупацию и войну

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев из оккупированных территорий. Это хорошо. Но когда наконец создадут хоть комиссию, которая будет считать убытки от вооруженной агрессии России, оккупации Крыма и Донбасса.

Речь о сотнях миллиардов долларов — неподъемной сумме для Украины. В январе в этом году с муками приняли закон об оккупированном Донбассе. Там есть отдельное положение о подготовке этой претензии к Москве. Но воз и ныне там.

Такое промедление от небрежности, или же это преднамеренный саботаж? А может, элемент "мирного плана" с Владимиром Путиным? Так пусть нам так и скажут: "Кремль ни в чем не виноват, это все гражданская война. Крым и Донбасс отделились от Украины сами. Поэтому мы не будем выставлять счет России".