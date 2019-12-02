Украина будет сбивать беспилотники, которые летят из Крыма

Украина будет сбивать российские беспилотники, летящие из оккупированного Крыма. Будет использовать зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

- Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия, чтобы их сбить, - говорит Юрий Игнат, представитель командующего Воздушных сил Украины. - Если речь идет о серьезных БПЛА - типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже будут применяться зенитные ракеты. К примеру, "Бук-М1". Были случаи, когда враждебные беспилотники сбивали вертолеты армейской авиации Ми-24.

"Форпост" - это российский тактический беспилотник. Является копией израильского "Серчер Мклл". Его производят в России на Уральском заводе гражданской авиации. "Орлан-10" - тоже российский тактический беспилотник. Собирается в Специальном технологическом центре в Санкт-Петербурге.

Обе марки БПЛА на территорию оккупированного Крыма завезли в августе 2019 года.