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вторник, 03 декабря 2019 05:50

Украина будет сбивать беспилотники, которые летят из Крыма

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Украина будет сбивать российские беспилотники, летящие из оккупированного Крыма. Будет использовать зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

- Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия, чтобы их сбить, - говорит Юрий Игнат, представитель командующего Воздушных сил Украины. - Если речь идет о серьезных БПЛА - типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже будут применяться зенитные ракеты. К примеру, "Бук-М1". Были случаи, когда враждебные беспилотники сбивали вертолеты армейской авиации Ми-24.

"Форпост" - это российский тактический беспилотник. Является копией израильского "Серчер Мклл". Его производят в России на Уральском заводе гражданской авиации. "Орлан-10" - тоже российский тактический беспилотник. Собирается в Специальном технологическом центре в Санкт-Петербурге.

Обе марки БПЛА на территорию оккупированного Крыма завезли в августе 2019 года.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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