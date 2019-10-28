Украина будет признавать документы боевиков

Украина будет признавать свидетельства о рождении и о смерти, которые боевики выдают жителям оккупированного Донбасса. Соответствующее постановление издал Кабинет министров 23 октября. Специальная комиссия будет проверять документы в органах регистрации гражданского состояния.

Кабмин руководствуется так называемым положением намибийских исключений ООН-1971 года в организации обязали страны признавать отдельные документы, выданные оккупационными администрациями.

— Люди до этого должны были подтверждать рождение или смерть в суде. Много кто из-за этого не регистрировал рождение или смерть, — говорит 45-летний Сергей Гармаш, директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса. — Это один из шагов, которые власть обещала для гуманизации отношения к населению оккупированных территорий.

В правительстве отмечают, что постановление не является признанием власти российских оккупантов на территории Донбасса. Это сделали для улучшения отношений Украины с жителями оккупированных территорий.

Постановление касается только жителей оккупированного Донбасса.

- Крым не оккупированная, а аннексированная территория. Там все жители автоматически признаны гражданами РФ. Оккупанты ведут свой учет. И в таких действиях для крымчан нет смысла, — говорит Гармаш. — Разница в статусе. Жители Крыма находятся в правовом поле оккупантов, а Донбасса — в зоне беспредела.