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пятница, 30 августа 2019 00:55

Учителям запретили объявлять оценки

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В сентябре вступают в силу законодательные изменения в разных сферах жизни. Больше всего нововведений касаются учебы в школе.

Вместо традиционных бумажных ученических билетов школьникам выдадут электронные. При помощи приложения на смартфоне родители смогут отслеживать перемещение ребенка. Билет позволит школьникам избегать очередей на входе в общественный транспорт.

Ученики получат возможность проходить индивидуальное обучение по всем видам.

— Вступила в силу сетевая форма получения образования. Школа может заключать соглашение с организациями, чтобы привлекать их специалистов для проведения занятий, — рассказывает 40-летняя Елена Линник из Директората дошкольного и школьного образования Министерства образования Украины. — Такую инициативу будут проводить как для целого класса, так и для отдельных учеников. Также учреждение образования может засчитывать оценки, которые ученик получил на кружках внешкольного образования. Для учеников при необходимости могут составить индивидуальный учебный план.

Учителям запретили объявлять оценки на весь класс. Баллы в дневник будут выставлять на перемене или после уроков. В школах не будут висеть доски почета.

— С сентября будут доступны все виды индивидуальной формы получения образования — семейная, экстернат и педагогический патронаж, — говорит Елена Линник. — Первая предусматривает организацию образовательного процесса родителями. В школе ребенок появляется лишь четыре раза в год, когда оценивают его уровень знаний. Педагогический патронаж применяют к ученикам сельских школ, если их до пяти человек, и детям, которые не могут получать образование по состоянию здоровья, беженцам и ученикам, которые находятся в колониях. С такими занимается школьный педагог.

Экстернат предусматривает оценивание учебных достижений один раз в конце учебного года. Воспользоваться такой формой получения образования смогут только ученики, которые имеют проблемы со здоровьем или другие уважительные причины.

На 10% поднимут оклад учителей, которые не получили надбавку в прошлом году. Это педагоги дошкольного, внешкольного и профессионального образования. Учителя высшей категории получат больше на 700-800 грн, молодые специалисты — на 100-200.

До 25 сентября украинцы могут закупить газ наперед по сниженной ценене — 4874,42 грн за тыс. кубометров без налогов. Таким образом на отоплении можно сэкономить 25%. Один человек может приобрести не более 25 тыс. кубометров газа.

— Те, кто получают субсидии, и в дальнейшем их будут получать. Газовый запас рассчитан не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей предложили закупить газ на зиму по текущей цене, — говорит исполнительный директор "Нафтогаза" 42-летний Юрий Витренко.

С сентября объединения совладельцев многоквартирных домов будут получать компенсацию до 40-50% расходов на энергосбережение. Могут подавать на участие в программе "Энергодом". Расходы будут возмещать за счет Фонда энергоэффективности.

— Программа предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40 процентов стоимости работ для пакета "Легкий" и 50 процентов для пакета "Комплексный", — говорит министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, 51 год. — Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20 процентов.

На упаковках лекарственных препаратов будет появляться специальный 2Д-код.

Благодаря маркировке можно будет проверить оригинальность препарата с помощью мобильного приложения. После сканирования на экране смартфона появится детальная информация о лекарственном средстве.

С 21 сентября в Украине введут новые полисы обязательного страхования для автотранспорта.

40 тысяч украинских работников смогут работать на предприятиях в Чехии. Такую квоту установили в стране.

Автор: Соломия ЦУРА
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