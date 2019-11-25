Ученым купят корабль за 252 миллиона гривен

Кабинет министров выделил 252 миллиона гривен для закупки научного океанского судна ледового класса. Его передадут украинским ученым, которые работают на антарктической станции им. Академика Вернадского. Смогут изучать Антарктиду и мировой океан.

— За такую сумму невозможно купить новое судно. Берем подержанное, но в хорошем состоянии, иностранное, — говорит руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, 46 лет. - При должном уходе будет служить 20 лет. Украинские ученые получат возможность "дорваться" до изучения океана. Ведь мы имеем обязательства перед международным сообществом и ведем там успешный рыболовецкий промысел. Покупкой судна закладываем в планах развития необходимые ресурсы на постепенную постройку ему замены, которая будет соответствовать всем требованиям науки и технологий через два десятилетия.

Относительно суммы в 252 миллиона, то вполне возможно, что в ходе переговоров и заключения соглашения ее удастся снизить. Покупка предполагает торг, детали которого пока не можем разглашать. Реальная стоимость судна станет известна после подписания соглашения. Деньги выделили из части бюджета, которую заложили для украинской науки на этот год.

Соглашение о приобретении судна заключат до конца 2019-го. Впервые корабль под украинским флагом выйдет в океан в следующем году.