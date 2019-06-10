Убийцы Екатерины Гандзюк получили приговоры

Покровский районный суд Днепропетровской области дал шесть с половиной лет колонии Сергею Торбину - координатору нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Участников убийства Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского приговорили к четырем годам заключения, Виктора Горбунова - к трем годам. Все подозреваемые признали вину.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона. 31 июля прошлого года на нее вылили литр серной кислоты. Женщина получила химические ожоги более 30% поверхности тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла.

- Возможным решением суда будет приговор, когда исполнителям дадут по семь-восемь лет. Они выйдут через четыре по условно-досрочному освобождению, - говорит народный депутат Борислав Береза, 44 года. - Но нет ответа на главный вопрос - кто заказал Катю Гандзюк.

- Прокуратура торгуется с убийцами, как на восточном базаре. В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а следовательно, и сокращение сроков заключения, - говорит Виктор Гандзюк, отец убитой. - Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно испробовали человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу.

В апреле Генеральная прокуратура сняла с головы Херсонского областного совета 49-летнего Владислава Мангера подозрение в организации убийства. Его заменили на - "заказное нанесение телесных повреждений".