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четверг, 01 апреля 2021 00:16

Убийцам платят в три раза больше чем врачам

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- Хорошая зарплата только у солдат и пожарных, - рассказывает 38-летний Кирилл из оккупированной Горловки Донецкой области. - Стартует от 20 тысяч рублей (7,4 тыс. грн. - ГПУ). Если пойдешь к первым, то пути назад нет, дорога в жизни закрыта везде. А ко вторым только по блату можно попасть.

Кирилл родом из российского Норильска. Семья переехала на Донбасс, когда был маленький. Отец работал шахтером, мать - учительницей. Кирилл поддерживал оккупацию, служил у боевиков.

- Раньше был пожарником, охранником, грузчиком. Когда началась война, ушел в ополчение, возил боекомплекты на передовую. Недавно сделал российский паспорт, друзья устроили в межведомственную охрану. Охраняем банк. Платят 15 000 (5,5 тыс. грн. - ГПУ), для меня нормально. Набью немного стажа и поеду в Россию. Украина мне чужая.

Кирилл рассказывает о работе для мужчин на оккупированном Донбассе.

- Я работаю вахтовым методом, - говорит о своей деятельности. - Нас готовят, как и полицию. Постоянно приезжают из России кураторы. Бегаем, отрабатываем боевые действия. В прошлом месяце нас учили, как правильно разгонять митинги. Если кто-то из митингующих бросил на землю окурок, акция уже считается незаконной, можно разгонять силой.

Говорит, что больше всего оккупанты платят боевикам.

- Педиатр у нас получает около 11 тысяч рублей, продавец - 12, в армии - от 20 до 30. Служить выгодно. Кроме нормальной зарплаты, есть полное обеспечение, дают большие отпуска, льготы. Можно без проблем поступить в вуз, поехать служить в армию России. А там зарплата - от 100 тысяч.

Трудоспособное население уезжает из оккупации.

- Здесь остаются только старики и военные, - говорит Кирилл. - Все остальные валят, куда можно. Можно в Украину, но в РФ проще. Я хочу в Россию, где-то на охрану порта.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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